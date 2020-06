Desgarrador: Hijo de Héctor Suárez muestra una de sus últimas conversaciones con él

View this post on Instagram

Hola papi, hoy finalmente tuve el valor de abrir unos minutos nuestro chat de WhatsApp. Leerte me tranquilizu00f3. u00bfSabes? Muchas veces cuando estaba triste, cuando me sentu00eda solo o cuando mi corazu00f3n necesitaba sentirse amado; te escribu00eda o te llamaba porque siempre habu00eda un u0026#34;TE AMOu0026#34; y un u0026#34;TE AMOu0026#34; tuyo hacu00eda desaparecer cualquier huracu00e1n que existiera en mi vida. Extrau00f1o verte como abuelo con Ximena y con Pablo. Siempre quise que ellos sintieran lo mismo que yo cuando tenu00eda su edad y convivu00eda contigo. Jugar, reu00edr, platicar, aprender, experimentar, explorar y echar a volar la imaginaciu00f3n era algo que mis hijos tenu00edan que vivir contigo. Quiero que sepas que aprendu00ed todo de ti para ser papu00e1 y no, no es que te imite, pero su00e9 lo mucho que te llena el alma y la seguridad que te da el tener un papu00e1 amoroso que constantemente te demuestra su amor. Aprendu00ed de ti a decirles u0026#34;TE AMOu0026#34; todo el du00eda, todos los du00edas y a llorar de amor por el simple hecho de tenerlos conmigo. Gracias a nuestra relaciu00f3n yo me su00e9 relacionar con ellos. Extrau00f1o escribirte en nuestro chat todos los du00edas. Extrau00f1o los corazones, las flores y los besos que siempre acompau00f1aban lo que me escribu00edas. Extrau00f1o que nos platiquemos cu00f3mo habu00eda estado nuestro du00eda, los memes que me mandabas y tambiu00e9n extrau00f1o cuando por equivocaciu00f3n a cada rato me escribu00edas a mu00ed lo que queru00edas escribirles a otras personas. u00a1Hoy recordu00e9 que siempre que te llamaba por Facetime lo u00fanico que veu00eda era tu oreja! Cuando te explicaba que Facetime era para vernos las caras siempre me contestabas: u00bfNo te da ternura lo pendejo y analfabeta de la tecnologu00eda que es tu papu00e1? Y su00ed, cuando te veu00eda escribir lentamente con tu dedo u00edndice durante diez minutos un mensaje de dos renglones, claro que me dabas ternura. Ademu00e1s de tu olor, hoy extrau00f1o tu voz. Su00e9 que puedo ou00edrla en tus pelu00edculas, tus programas y tus videos de YouTube, pero no me habla a mu00ed. Extrau00f1o tu voz cuando platicu00e1bamos. Han pasado mu00e1s de dos semanas y tu olor y tu voz me hacen mucha falta... No me quiero ni imaginar lo que voy a sentir el du00eda que extrau00f1e tocarte la mano y sentir tus abrazos... cuando me suceda, te lo haru00e9 saber. u00a1Gracias por ser mi papu00e1! TE AMO u2764ufe0f