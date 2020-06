Dulce habla de la carrera musical de Sarita Sosa: "No tiene la simpatía de la gente"

Ciudad de México.- La cantante Bertha Elisa Noeggerath Cárdenas, conocida artísticamente como Dulce, refrendó su postura y expresó que mantendrá su incondicional apoyo hacia José Joel y Marysol Sosa, vástagos de José José.

En una entrevista con Ventaneando, la intérprete mexicana declaró que nunca mantuvo relación con la familia de Sarita Salazar, hija menor de 'El Príncipe de la Canción', y no descartó un pronto homenaje a su fallecido colega.

Lee también: Exconductora de 'Hoy' se queda sin ahorros y sin trabajo en Televisa: "Ya tengo donde morirme"

Te podría interesar: Devastada, exactriz de Televisa narra lo difícil que es tener un hijo discapacitado: "Es insoportable"

Con respecto a la faceta de Sarita Sosa como cantante, Dulce manifestó que la joven está en todo su derecho de intentar incursionar en este ámbito, aunque reiteró que gran parte del público no empatiza con ella.

Desgraciadamente, es una chiquita que no se ha ganado la simpatía de la gente, ese es el problema. No me gusta hablar mal de ella porque es hija de José José", concluyó.