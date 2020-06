Entre lágrimas, Fer del Solar narra cómo sobrellevó su enfermedad y su rol como padre

Ciudad de México.- El conductor de televisión de origen argentino, Fernando del Solar, se sinceró y relató la difícil situación que vivió cuando tuvo que afrontar su paternidad al mismo tiempo que la batalla que librara en contra del cáncer.

En una entrevista con Ventaneando, el expresentador de TV Azteca declaró que esta enfermedad lo privó de disfrutar de varios momentos con Paolo y Luciano, los hijos que procreó con Ingrid Coronado.

Me acuerdo que ellos venían, yo estaba acostado y me abrazaban. Eso para mí era genial porque, sin decirme nada, ellos me estaban dando toda la fuerza y no había ni que llorar", mencionó el también actor.