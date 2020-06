Estos son los horóscopos de Mhoni Vidente de este viernes 19 de junio de 2020

Ciudad de México.- La astróloga más famosa de México, Mhoni Vidente, te presenta los horóscopos para este viernes 19 de junio de 2020.

Aries

Emocionalmente, no estará tan agitado como otros días. Controle los gastos, se presentan imprevistos. No se estanque, acepte esa nueva propuesta laboral. Mucho esfuerzo físico no es bueno.

Tauro

El ambiente del hogar se presenta propenso a malentendidos. El dinero no lo es todo. Vaya dispuesto a hablar de sus proyectos laborales. Sometido a muchas tensiones, salga a divertirse.

Géminis

Los problemas con su pareja se resuelven fácilmente. No es buen momento para asumir nuevos gastos. En el trabajo, tendrá la posibilidad de organizar un nuevo proyecto. Se encuentra agotado, descanse más.

Cáncer

Quizá conozca a alguien con quien conectará enseguida. No es el momento adecuado para pedir un préstamo. Exponga, no imponga, sus puntos de vista en el trabajo. Si no lo mima nadie, no se deprima, hágalo usted mismo.

Leo

El amor transita por su casa. Las soluciones a sus problemas monetarios llegan hoy. No sea tan individualista a la hora de trabajar. La tensión acumulada repercutirá en dolores musculares.

Virgo

Hoy lo pasará genial con su pareja y amigos. Un ingreso extra le saca de ciertos apuros económicos. Sus compañeros no deben ser sus enemigos. Su estado de nervios puede repercutir en los seres queridos.

Libra

Si acaba de iniciar una relación, dará lo mejor. Los problemas de otros repercuten en su economía. El trabajo va a discurrir bien durante la jornada. Su piel necesita una mayor y mejor hidratación.

Escorpio

Dar a su pareja lo mejor de sí mismo es muy gratificante. Cuidado con los imprevistos, reserve algo de dinero. Trabajar por su cuenta puede ser una opción. Tiempo propicio para descansar y recargar las pilas.

Sagitario

En el amor, no se ilusione antes de tiempo, sea prudente. Alguien que le quiere compartirá un premio económico con usted. Relájese un poco, ya que la actividad laboral decrece. Se sentirá con más energías que ayer.

Capricornio

Ponga en su relación más cerebro y menos dramatismo. Oportunidad de ser generoso con sus allegados. Si desea ascender en su trabajo, luche por ello. Se librará de esas presiones que tanto le afectan.

Acuario

Tenga o no pareja en estos momentos, se divertirá mucho. Dentro de poco surgirá un viaje que se puede permitir. Si aprovecha la energía de su equipo sacará el trabajo. Huya de los ambientes que perjudiquen su salud.

Piscis

Disculpe a su pareja y podrá reafirmar su relación. Le pedirán dinero, y no tendrá más remedio que prestarlo. Manténgase atento a los movimientos en su trabajo. Su agenda va a estar a tope, así que, cuídese.