Hermano de José Ron muestra el rudo entrenamiento que realiza para ganar 'Guerreros 2020'

No hay vuelta atrau0301s... en unos momentos comenzamos @guerreros2020mx ud83dudc4aud83dudd25 Les aseguro a tod@s los que me apoyan que voy a dejar corazou0301n, cuerpo y alma en esta nueva aventura y serau0301 un proyecto de muchos retos, aprendizaje que yo disfrutareu0301 junto a tod@s ustedes. Los espero de lunes a jueves 8:30 pm por @micanalcinco ud83dude1c Familia #teamjulioron los quiero y vamos con todo esta batalla u2694ufe0fud83dudee1u2665ufe0f #guerreros2020mx #eltapatio #hermanokorioto #RonPower