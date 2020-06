La actriz María Fernanda García vuelve a 'Rubí' y nos habla de su nuevo personaje en la reciente versión de la telenovela

Ciudad de México.-La nueva versión de la telenovela Rubí se estrenó el pasado lunes en Televisa y ya triunfa en rating. La actriz María Fernanda García dio entrevista para TRIBUNA y dijo que esta nueva versión es muy interesante desde el punto de vista dramatúrgico, porque está narrada desde el personaje principal y hay otros cambios en la historia, como el papel que a ella le tocó encarnar.

El pasado lunes 15 de junio, la televisora de San Ángel estrenó la nueva versión de la telenovela Rubí. De acuerdo a TVNotas ya registró 3 millones 600 mil televidentes de rating, lo cual es considerado un triunfo.

La historia de Rubí fue creada por Yolanda Vargas Dulché en historieta y fue llevada a la televisión en 1968 por Telesistema Mexicano, ahora Televisa. Esta versión sería la cuarta, la protagoniza Camila Sodi y produce W Studios, de 180 capítulos se redujo a 26.

Esta sería la segunda vez que María Fernanda García actúa en la telenovela Rubí, ya que en la versión transmitida en el 2004 que protagonizó Bárbara Mori y fue producida por José Alberto Castro, encarnó el papel de 'Valeria'. Ahora la actriz interpretará un nuevo papel que se llama 'Rosa Ortiz de la Fuente' quien sería la madre de 'Maribel'.

María Fernanda explicó que en las versiones anteriores existía un personaje que era la nana de 'Maribel' pero ahora la colocan como su madre. El personaje de 'Maribel' (Kimberly Dos Ramos) tiene un accidente por el cual le amputan una pierna y es por eso que María Fernanda tuvo que crear una biografía y perfil psicológico del personaje que interpretará ya que se trata de una madre que “sobreprotege a su hija y comete muchos errores”.

Ella comentó que esta versión “arrasará con rating”, porque la historia siempre ha tenido éxito en todas sus versiones, pero esta tiene modificaciones que considera que les gustará a los televidentes.

Todo lo que he obtenido me ha costado y nunca me han dado personajes por nepotismo. Nunca he sacrificado un amor por la ambición. Todo ha sido a base de esfuerzo y dedicación", dijo al tocar el tema de la 'ambición en las mujeres'.