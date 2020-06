¿La consume? Galán de Televisa dice estar de acuerdo con legalizar la marihuana

Ciudad de México.- Actualmente, en México el uso y consumo de la marihuana sigue siendo un tema tabú, pues ha sido tema de miles de debates sobre si debería ser legalizada en el país ya sea para uso medico o recreativo.

En esta ocasión, el reconocido actor de Televisa, Adrián Di Monte, compartió con el programa de espectáculos, De Primera Mano, que el se encuentra completamente de acuerdo en que el consumo de esta planta sea permitido.

Lee también: ¡Sorpresa en Televisa! Reconocido galán revela si será padre: "Quiero una niña"

Te podría interesar: Galán de Televisa reta la censura de Instagram y posa totalmente desnudo

Pero, a pesar de estar a favor del manejo de esta droga, el asegura que la gente antes debe aprender a controlarse, pues considera que el Gobierno pueda dar la libertad, pero que uno tiene la responsabilidad de imponerse límites.

Lee también: De 'sex symbol' en Televisa a abuelo: Latin Lover celebra la llegada de su nieto

Ok, si tu das libertad, pero no libertinaje, entonces todo se convierte en un caos, tener la libertad con derechos, respetar a los derechos, pero ahí debe haber una ley, un orden", reconoció el actor.

Entre otras cosas, el artista confesó que, si llegó a fumar cannabis en algún momento de su vida, pero, asegura que no es algo que le guste tanto, pues afirmó que le hace mal y que mejor prefiere beberse alguna copa de vino.

Yo he fumado marihuana 2 o 3 veces ¿Te digo algo? No me gusta, no es lo mío, me pone todo pen..., me deja todo…, prefiero ¿Sabes qué? Una copita de vino", confesó el actor de Televisa.