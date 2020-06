'La Voz Azteca': Tunden a María José y la tachan de grosera con participantes y compañeros

Ciudad de México.- El show musical de TV Azteca, La Voz sigue dando de qué hablar por los talentos que pisan el escenario y en esta ocasión fue la actitud de una de las jueces.

La televisora del Ajusco sigue sorprendiendo a los televidentes por las audiciones en donde los participantes tratan de dar todo para poder ganarse un lugar en el alguno equipo de los jueces: Christian Nodal, María José, Belinda y Ricardo Montaner, y aunque algunos brillan, otros no logran hacer girar la silla de alguno de ellos.

Pero en redes sociales no dejaron pasar algo que algunos internautas percibieron de una de las juezas. Los comentarios mencionaban a la intérprete de No soy una señora, al mencionar la forma en la que actúa cuando un artista no le gusta es de mal gusto pues señalan que "hace caras y se burla" de los que no le gustan.

Los usuarios de redes comentaron que su forma de ser era un poco pesada y además mencionaron que a veces es grosera con Nodal cuando gira su silla para elegir algún participante.

