"Las mujeres se destrozan entre sí": Fernando Carrillo sobre pleito de Laura Flores

Ciudad de México.- Luego de que la cantante, Alejandra Ávalos, acusara a las actrices, Laura Flores y Erika Buenfil de atacarla hace muchos años, esta acabó siendo desmentida por las mismas estrellas de telenovela a las que había acusado.

Ante el pleito de las artistas, el actor, Fernando Carrillo, quien trabajó en el pasado con Flores y Ávalos en el melodrama, Siempre te amaré, habló con el programa Suelta la Sopa, para opinar sobre el escándalo.

No sabía de ese chisme, no sabía que se estaba peleando, mira yo no me enteró ni de mis chismes, pero yo creo que si eso fue hace años, habría que juntarse, hay que hablarlo”, explicó Carrillo.