Lucero recuerda el fuerte accidente que sufrió al grabar con Alejandro Fernández

Ciudad de México.- La cantante, Lucero, mediante sus redes sociales recordó el accidente que sufrió durante las grabaciones de la película Zapata, en 2004, donde compartió cuadro con Alejandro Fernández.

Teníamos una escena romántica montada en una recámara y Alejandro me tenía que empujar al gran espejo que había detrás de mí y éste se tenía que romper. Pero cuando empezamos a filmar no se romía ya que era muy grande. Se decidió que la persona de efectos especiales golpeara el espejo por detrás con un martillo a la altura de mi cabeza para que se fragmentara y resulta que cuando pasó eso, Alejandro me empuja como lo habíamos ensayado, y la persona de producción golpea el espejo por detrás ¡y me descalabra!", dijo.

Podría interesarte: Marysol Sosa hará hasta lo imposible para que Anel Noreña descanse junto a los restos de José José

En su relato contado para el portal es espectáculos TV Notas, la también actriz señala que sufrió un fuerte martillazo, luego de que el hijo de Vicente Fernández cometiera un pequeño error.

En ese instante sentí un golpazo y me agarré la cabeza y me dolía muchísimo. Se empezó a escurrir la cabeza por mi frente y sí me asusté. No me fue nada bien, sí me saqué de onda, Alejandro se espantó muchísimo y me preguntó que si estaba bien, y estaban todos muy preocupados", dijo.