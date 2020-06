"Me preguntan cosas crueles": Mayeli Alonso pide a la prensa que respeten su vida privada

Ciudad de México.- La exesposa de Lupillo Rivera, Mayeli Alonso arremetió en contra de la prensa, al asegurar que le han preguntado muchas cosas incómodas, la cuales violan su privacidad.

Viendo como algunos reporteros me han preguntado cosas crueles y cómo he tenido que salir a dar la cara, yo me sentía tan invadida y nunca lo dije, nunca dije lo mal que me sentía que me preguntaran ese tipo de cosas, en este momento mi familia ya nos llegamos a sentir invadidos", dijo.