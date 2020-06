"No es nada accesible": Lila Downs presume el gran regalo que le dejó Juan Gabriel

Ciudad de México.- La cantante, Lila Downs, mediante una entrevista para el programa De Primera Mano, presumió el gran regalo que le dejó Juan Gabriel antes de morir.

En su relato la intérprete asegura que no hay nada mejor que haber compartido escenario con él, pues lograron grabar una canción en colaboración, la cual tuvo buena aceptación del público.

Podría interesarte: ¿Fin de su carrera? Atala Sarmiento explota y revela si está en bancarrota

El mejor regalo fue grabar con él, la verdad, porque todo mundo me decía no se va a poder, no es accesible, nadie va a poder hablar con él", dijo.