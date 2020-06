Norma, la hermana de Carlos Rivera, logró salvar la carrera del exitoso cantante

Ciudad de México.- No cabe duda que el famoso cantante, Carlos Rivera, ha logrado conquistar el corazón de millones de fanáticas con su gran talento, carisma y excelente porte de galán, sin embargo lo que pocas personas conocen es que él tiene una hermana a quien prácticamente le debe todo su éxito.

Pues, de no ser por Norma Lizbeth Rivera, el nombre de su hermano jamás habría sido conocido por casi todo el mundo, esto es debido a que ella apoyó al artista para poder ingresar al show de talentos, La Academia, de TV Azteca.

El mismo Carlos contó en una pasada entrevista, en le programa D-Generaciones, de Unicable, que gracias a su hermana pudo cumplir su sueño de entrar al reality show, pues en aquellos años él y su familia pasaban por un terrible bache económico.

Según relató el famoso, para poder entrar al concurso, tenía que conseguir una serie de cosas, algo parecido como una "lista de útiles", los cuales serían de ayuda para su permanencia en la casa.

Nos pedían cinco pants y no sé qué para entrar y yo me acuerdo que decía '5 pants…', no tenía. Yo tenía un pants que era el de la escuela, el de deportes de la prepa", contó Carlos Rivera.