¡Nuevo 'look'! Claudia Lizaldi le dice adiós a las canas y "presume la depilada"

Ciudad de México.- Después de haber sido duramente criticada, la famosa actriz mexicana, Claudia Lizaldi, presumió la tarde de este viernes su nuevo look al quitarse unos años de más.

A través de su perfil en Instagram, Lizaldi compartió un video en el cual aclara que ya le ha dicho adiós a las canas y esta vez mejor que veces anteriores, aunque por su pose también quiso presumir que ya se había depilado su criticada axila.

Finalmente me hicieron el pelo. No pues gracias, ahora si es normal, no la locura que yo me había hecho pintándome las canas”, escribió en el post.