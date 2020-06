Pleito en 'Guerreros 2020': Cobras y Leones se agarran a empujones; Magda enfurece y los amenaza

View this post on Instagram

u00a1El tribunal ha sentenciado a los guerreros! Los conflictos entre Leones y Cobras llegan al contacto fu00edsico y el tribunal decido expulsar al pru00f3ximo guerrero que vuelva a poner las manos sobre algu00fan compau00f1ero #Guerreros2020 #UnGuerreroSiempre