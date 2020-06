¿Se va a TV Azteca? Sin trabajo en Televisa, Eduardo Santamarina rompe en llanto en vivo

Ciudad de México.- Luego de que perdiera su exclusividad con Televisa en 2017 y su último proyecto fuera Sin tu mirada en la empresa, el galán de novelas Eduardo Santamarina ha estado en búsqueda de una nueva oportunidad laboral.

Tras tener apariciones en Venga la Alegría en TV Azteca hace unas semanas y sorprender al público, ahora el actor estuvo en el matutino de Imagen Televisión Sale el Sol, donde reveló una conmovedora anécdota que vivió con su padre que lo marcó de tal forma, que hasta el día de hoy lo lleva a saludar de beso a todos los hombres. Además, recibió una sorpresa de parte de la producción que lo conmovió hasta las lágrimas.

Mi padre nunca fue afectuoso ni cariñoso… entonces yo veía como mis primos llegaban y (lo saludaban) 'hola tío', beso, 'hola tío', beso, y yo los veía y decía 'quiero hacer eso, es mi padre y siento miedo', sentía frustración, sentía enojo, tristeza de no poder besar a mi padre, no me pregunten qué pasó en mí o de dónde saqué la fuerza, pero un día me animé a hacerlo, y cuando lo hice, ¡Dios de mi vida!, no saben, cambió mi vida totalmente", contó.

Posteriormente, el esposo de Mayrín Villanueva manifestó:

A raíz de ese momento no lo solté, lo abrazaba y lo besaba cada vez que lo veía… y hasta se volteaba y me decía: 'bueno, tú a quien saliste tan besucón', porque en mi familia no había esas muestras de cariño".

Lalo confesó que luego de ver la felicidad que provocó en su padre por romper esa barrera que existía entre ellos, fue que decidió saludar a todas las personas de la misma manera.

Y hoy en día, fíjate como eso me marcó tanto… yo saludo de beso a los hombres, a los hombres también los saludo de beso, aunque no los conozca… siempre que vas a empezar algún proyecto hay compañeros que no conozco, y ya me gana, porque ya traigo el chip, y les doy un beso", remató.

Para finalizar, de parte de la producción, le hicieron un video al actor de parte de sus cinco hijos (dos con Itatí Cantoral, una con Mayrín y los dos hijos que Mayrín tuvo con Jorge Poza). En este lo felicitaron por el Día del Padre e hicieron llorar al histrión, al agradecerle que siempre estuvieron para él para mostrarles cariño.

