¡Tiembla Televisa! Tras caer en drogas y estar en la cárcel, actor reaparece ¿en TV Azteca?

Ciudad de México.- El actor y comediante Pepe Magaña triunfó en los años 80 en el exitoso programa de Televisa ¡Cachún Cachún Ra Ra!, sin embargo, además de luchar contra una dura enfermedad hereditaria, cayó en el mundo de las drogas y terminó en la cárcel.

Magaña era el 'Profesor Villafuerte' en el programa de comedia, el cual le dio fama y el aplauso del público, sin embargo a su corta edad, esto fue demasiado y cayó en las adicciones.

En esa época hubo droga, alcohol… había de todo, no teníamos a alguien que nos cuidara, nos valía gorro todo, teníamos 20 años. Abrías la ventana de tu cuarto y había 400 personas gritando… te mueve, dejas de tocar el piso".

Tiempo después, envuelto en este torbellino, el actor sufrió un duro tropiezo que lo llevó a estar encarcelado por tres años. Salió con la pareja de un comandante, algo que confiesa fue muy duro para él pero fue una época en la que "no medía las consecuencias".

Estar un minuto detenido es terrible, pero tres años un mes es una tragedia, y salí adelante. Yo no me morí en esa época porque Dios me cuidó, pero pisé fondo", platicó Magaña.

Según el actor, el comandante dijo: "Pepe Magaña se comió lo que no se tenía que haber comido". Magaña aceptó que fue amante de la mujer y que al no tener límites o alguna mesura lo hizo caer en vicio y terminar en el Reclusorio Norte y en Santa Martha Acatitla. Además, el actor ha luchado contra una difícil enfermedad desde 1974 para la cual no hay cura, distrofia muscular progresiva.

Tras salir, el actor se ha mantenido activo en redes sociales y ha hecho varios shows de comedia en teatro. En 2019 estuvo de gira con su obra La Semesienta (en la cual es productor), por Estados Unidos, aunque con la contingencia, ha hecho un show virtual llamado Nuestras Intimidades Sin Censura junto a Niurka, La Wanders Lover y El J.J.. Incluso ha hecho algunas películas en Cine Latino.

Como es padre soltero de una joven de 18 años, ha luchado mucho por sacarla adelante y este jueves reapareció en la pantalla chica, pero no en Televisa, si no en la competencia. El comediante reveló al matutino de Imagen Televisión de Sale el Sol que tiene un negocio de comida, donde prepara marquesitas yucatecas.

Orgulloso de cómo logró sacar adelante a su familia y cómo pudo darle un giro total a su vida tras caer en el "infierno de las adicciones y las tentaciones", el cómico ha estado trabajando duro pese a la contingencia sanitaria, aunque no ha tenido un regreso a Televisa por el momento.

