Tras foro del Conapred, Chumel Torres vuelve a ser criticado por tuit "machista" sobre Yuya

Ciudad de México.- Tras la controversia surgida por un foro del Conapred que iba a contar con su participación para abordar el tema de la discriminación y racismo en México, Chumel Torres volvió a enfrentar la ira de internautas debido a que realizó un comentario sobre Yuya en Twitter, publicación por la que ahora muchos lo consideran "machista".

De acuerdo con reportes, todo surgió a raíz de un intercambio de tuits que el youtuber mantuvo con Tania Tagle, gestora cultural que criticó la forma en la que él se refirió a la comunidad Rarámuri, aparentemente en una reciente entrega de El Pulso de la República.

Lee también: Exconductora de 'Hoy' se queda sin ahorros y sin trabajo en Televisa: "Ya tengo donde morirme"

Alguien me dijo que te comparaste con mi abuelo muerto, ya sabes cuyo funeral me cag... mandando a tus trolls. Ojalá de ahora en adelante nombres a su pueblo como corresponde", respondió la también feminista.

Lee también: ¿Se va a TV Azteca? Sin trabajo en Televisa, Eduardo Santamarina rompe en llanto en vivo

Según un reporte, Chumel aseguró haber reaccionado a los mensajes de Tania debido a que no era la primera vez que recibía ataques de su parte. Finalmente, Tagle envió otro mensaje al youtuber.

Me sonó a amenaza, pero tú serías incapaz. Aprende a nombrar a los pueblos antes de tratar de convencernos de que tienes algo qué aportar contra la discriminación. Y no uses a la familia de las personas como ejemplo de algo que no eres", escribió.