Actor de Televisa recuerda el conflicto que tuvo con Carlos Espejel por el amor de Alma Cero

Ciudad de México.- El actor, Pierre Angelo, mediante una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, en el programa El Minuto que Cambió mi Destino, recordó su conflicto con Carlos Espejel, por el amor de Alma Cero.

En su mensaje, el integrante de La Familia P.Luche asegura que la intérprete de 'Rosa Aurora' quería tener un hijo, pues ya se encontraba muy cerca de los 40, sin embargo él no quería, pues estaba muy encariñado con Isabella.

Con Alma fue un hermoso capítulo, pero teníamos distintos intereses en ese momento, Alma ya estaba llegando prácticamente a los 40 y ella moría por tener otro hijo y bueno yo ya tenía a Isabella, en ese momento ya no quería tener más hijos", dijo.

Tras las ya mencionadas diferencias, el histrión aseguró que tuvo que dar por concluida su relación, por lo que al poco tiempo supo que andaba con Edwin Luna, con quien no pudo lograr su cometido.

Fue entonces, que tras su fallida relación con el vocalista de La Trakalosa, Alma optó por salir con Carlos Espejel, con el cual de igual no forma no duró mucho tiempo.

Por último Pierre en su último mensaje, reconoció que ha dejado pasar el amor, a causa del trabajo, por lo que asegura que la entrevista lo ha hecho reflexionar un poco de su pasado.

Mi formación ha sido el trabajo al público, al servicio de la risa, y de pronto he descuidado, tristemente lo digo ahora, ha pasado el amor frente a mis ojos y lo he dejado ir por tonto, porque dices no puedo abandonar mis proyectos", finalizó.