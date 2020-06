Adal Ramones 'destrozado' en redes sociales por defender a Chumel Torres

Ciudad de México.- El tema del clasismo y racismo sigue dando de que hablar en México, todo esto orillado por el conflicto entre Chumel Torres y la primera dama, Beatriz Gutiérrez Muller, y una de las últimas voces que se sumó a la controversia fue Adal Ramones, quien fue criticado por defender al youtuber.

No había tenido la oportunidad de escribirte y no tengo el gusto de conocerte en persona, pero considero que eres uno de los mejores comunicadores y críticos políticos de la actualidad. Sigue así, que somos muchos los que pensamos como tú. Te has hecho en el camino con valor”, fue lo que escribió Ramones a Chumel.