Conductor de 'VLA' destroza a actor de Televisa y a Lambda García: "Ocultaban ser gay"

Ciudad de México.- El conductor de Venga la Alegría Horacio Villalobos, respondió a los ataques que recibió en redes sociales luego de ser acusado de utilizar su comedia para ser "homofóbico, racista, clasista y misógino".

El nombre del presentador de TV Azteca se volvió tendencia luego de que la cantante Amandititita y el actor Tenoch Huerta reprobaran sus declaraciones, poniendo un ejemplo un sketch del programa Desde Gayola, que conducía en Telehit y estaba basado en sátiras y parodias de temas muy controversiales.

Amandititita lo acusó de llamarla "india" toda su carrera y de atacarla con crueles burlas, mientras que poco después se unió el actor de Televisa Polo Morín, quien es expareja del conductor de Hoy Lambda García.

Polo lo acusó de haber hecho comentarios homofóbicos en su contra, poniendo apodos a él y a su ex (que en ese momento no declaraba públicamente ni lo reconocía como su novio, pero se sabía que era Lambda).

Horacio Villalobos duró semanas haciendo burlas a mi persona y mi ex relación, haciendo comentarios homofóbicos en su programa de radio, poniéndonos apodos e irónicamente incitando a la homofobia y al bullying. https://t.co/pqcE0k3d2H

Ante todas estas acusaciones, Horacio respondió en Instagram con lo mismo que escribió en Twitter, pero sobre todo tocó el tema de la homofobia, pronunciándose en contra de esto y defendiendo su programa, asegurando que no era un ataque personal si no una crítica social.

Sobre el actor Polo Morín, aceptó que sí se burlaban de él en radio, precisamente porque quería ocultar su orientación sexual, cosa que asegura fue motivo de sus comentarios, ya que él es orgullosamente gay.

En primer lugar vivía una situación que quería ocultar y que a todas luces existía. Nunca hubo homofobia de mi parte ya que soy orgullosamente homosexual . Mi forma de conducirme y de comunicar siempre estuvo basada en el humor negro en la comedia y era de mucha risa verlos queriendo ocultar algo tan evidente y además que pudieran haber utilizado ellos para ser un ejemplo para la aceptación de diversidad sexual. Siempre he luchado por esto".

Para finalizar su mensaje declaró:

Ojalá toda esa gente que ahora me ataca me hubiera apoyado cuando Gobiernos estatales me prohibían montar mi obra (...) Agradezco muestras de afecto".