Derbez explota y llama "hipócrita" a AMLO por censurar comedia de Chumel Torres

View this post on Instagram

Quizau0301 el mundo esteu0301 cambiando mau0301s rau0301pido que nunca, sin embargo la comedia nunca pasarau0301 de moda. Como comediante y como persona, me nutro del diau0301logo que tengo cada diu0301a con la gente en mis redes sociales. Estoy convencido que cualquier intento de censura en el intercambio de ideas, frenariu0301a la evoluciou0301n de nuestra sociedad. La comedia nos ayuda a sobrevivir ante todas las noticias demoledoras que recibimos a diario. El humor es una vau0301lvula de escape que nos ayuda a sobrellevar los problemas y los errores que cometemos como sociedad o como gobierno. Me parece un esfuerzo sano cuidar a los grupos mau0301s desprotegidos, pero tambieu0301n me parece poco sano que los grupos mau0301s poderosos sean quienes mau0301s fau0301cilmente se ofenden. Los comediantes no tomamos partido, cuando hacemos un chiste, nadie se lo debe tomar personal, porque somos los primeros en burlarnos y ridiculizarnos a nosotros mismos. Los comediantes sou0301lo observamos, senu0303alamos los problemas y nos burlamos de los errores, convirtiendo cualquier tragedia en comedia. Si un gobernante comete un error y al diu0301a siguiente hay un meme, la risa jugarau0301 a su favor quitau0301ndole presiou0301n de encima, mientras alivia un poco el dolor del pueblo. Los comediantes sou0301lo intentamos hacerlos reiu0301r mientras piensan, o hacerlos pensar mientras riu0301en. Censurar la comedia, es un acto de hipocresiu0301a cuando aquel que censura se burla de los demau0301s, pero denuncia a quien le dedicou0301 un chiste. Censurar la comedia, clausura nuestra evoluciou0301n como sociedad y cierra la posibilidad de corregir nuestros errores. #noalacensura P.D. Ojalau0301 que @chumeltorres se vuelva torero para que cancelen las corridas de toros.