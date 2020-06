Gustavo Adolfo Infante y Álex Kaffie responden a acusaciones de discriminación de Amandititita

Ciudad de México.- Los periodistas, Gustavo Adolfo Infante y Álex Kaffie, respondieron a las acusaciones de discriminación por parte de Amandititita, en las cuales ella aseguraba que fue víctima de crueles comentarios hacia su persona.

Mando este mensaje a @amandititita , no recuerdo las ofensas que refieres, pero si te falte al respeto en algún momento, te ofrezco la más sincera y amplia de mis disculpas. Como humanos cometemos errores. Estoy a tus órdenes hoy y siempre. Son momentos de sumar, no de dividir.

Fue mediante su cuenta de Twitter, donde los comunicadores ofrecieron sus disculpas, además de dejar en claro que en ningún momento intentaron atacarla de tal manera.

No recuerdo haberme pronunciado cruelmente sobre ti. Acepto que públicamente he dicho varias veces que no soy fan de tu música. No está en mi memoria lo que señalas, sin embargo, si así fue, dispénsame por favor”, tuiteó Kaffie.