Ninel Conde revela que no le permitieron asistir a la graduación de su hijo Emmanuel

Ciudad de México.- Con un fuerte sentimiento de dolor y alegría a la vez, Ninel Conde publicó una fotografía en su cuenta de Instagram dedicada a su hijo Emmanuel tras varias meses de no poder verlo.

La cantante y actriz abrió su corazón con un extenso mensaje, pues su pequeño se graduó de la escuela y aseguró que no se le permitió asistir a tan importante evento por los problemas legales con su expareja, Giovanni Medina.

Hoy fue tu graduación amado hijo... aquí hace un año pude abrazarte y besarte... este año no me permitieron estar contigo y tuve que verte por una sesión de computadora. Me consuela saber que en esta vida por nuestros actos seremos juzgados y recibirá́ cada quien lo que sembró́. No pierdo la esperanza de que exista justicia en este país y más pronto de lo que algunos creen acaben las injusticias. Dejo esto y todos mis mensajes para que el día que crezcas sepas que todos los días mamá te tenía en su mente y corazón.