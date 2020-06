Sin trabajo en Televisa y rechazado en TV Azteca, Marco Antonio Regil ahora se dedica a esto

View this post on Instagram

Abriendo cajas de mudanza y los recuerdos siguen apareciendo. Si pudiera regresar el tiempo y tuviera una segunda oportunidad, una de las cosas que haru00eda seru00eda pelear menos y disfrutar mu00e1s momentos de amor asu00ed, renunciando a tener la razu00f3n y apostu00e1ndole al momento presente. No puedo regresar el tiempo pero si puedo decidir hacer eso justamente hoy y me funciona ud83dude03ud83dudc95ud83dude4fud83cudffd u00a1Ven al presente y no te enganches en discusiones innecesarias con la gente a quien mu00e1s amas o con quienes trabajas o convives! Intu00e9ntalo, respira profundo y recuerda que en 9 de cada 10 ocasiones, la discusiu00f3n no vale la pena y no resuelve nada u00bfo si? Si respiras, podru00e1s escuchar y entender mejor para desde ahu00ed, negociar y resolver esa situaciu00f3n. u00bfLo has vivido? u00bfNotas la diferencia? Comparte aquu00ed abajo y si quieres aprender mu00e1s del tema, ve a mi biografu00eda y haz clic para inscribirte en la masterclass sin costo hoy mismo ud83dudc9cud83dude4fud83cudffd . . #cambiatuhistoria #cambiatuvida #crecimientopersonal #marcoantonioregil #estarpresente