Sola y 'ahogada' en deudas, actriz perdió exclusividad en Televisa y hace esto para sobrevivir

Ciudad de México.- La actriz y conductora Sugey Ábrego ha triunfado en novelas en Televisa, ha hecho teatro y conducido programas de televisión como Muévete y Se Vale.

La guapa veracruzana saltó a la fama al conducir la sección del clima en Matutino Express conducido por Esteban Arce y posteriormente en el programa De poca, producido por Martha Zabaleta.

Lee también: Sin trabajo en Televisa y rechazado en TV Azteca, Marco Antonio Regil ahora se dedica a esto

Sugey inició su carrera en el 2003 en donde comenzó a participar en la serie Mujer, casos de la vida real, así como en las telenovelas Piel de otoño,Clase 406, Barrera de amor, Sueños y caramelos, Rebelde, Duelo de pasiones, La rosa de Guadalupe y Destilando amor.

Aunque entre 2013 y 2017 participó en las producciones más recientes de la productora Lucero Suárez, en agosto de 2016, la actriz perdió su contrato de exclusividad con Televisa. Pese al golpe que esto representa para muchos, se dijo feliz de tener independencia, pues podría tomar más oportunidades laborales.

La conductora atraviesa un amargo divorcio desde diciembre de 2018 de quien fue su pareja por años, el cual le dejó con grandes deudas, pues su ex no ha cumplido con su parte del acuerdo. La actriz ya contemplaría demandarlo.

Podría interesarte: "Más operado que tú": Andrea Escalona presenta a su papá en 'Hoy' y los destrozan

Apenas a principios de este mes, Sugey reveló que había sido víctima de la delincuencia, al sufrir un robo en su auto cuando entregaba donativos en CDMX. Esto fue lo que detonó un duro golpe emocional para ella, quien se sinceró y dijo:

Me sentí muy deprimida, me sentí muy triste y me dije 'Sugey lo has hecho muy bien en dos años después de que te divorciaste, no te vas a bajar'", reconoció.