¿Brad Pitt fue violento? Tras años de rumores, Angelina Jolie revela la razón de su divorcio

Ciudad de México.- Después de años de especulaciones sobre lo que pudo haber fracturado uno de los matrimonios más famosos y sólidos de Hollywood, Angelina Jolie reveló qué fue lo que la llevó a decidir separarse de Brad Pitt.

Como es conocido, desde hace tiempo se rumora que la ruptura de la pareja fue desencadenada por un incidente en el que el galán se habría mostrado violento hacia el hijo mayor de ambos, Maddox, esto cuando viajaban en avión de regreso a Los Ángeles en 2016. En ese tiempo se dijo que incluso las autoridades realizaron una investigación, pero Brad fue absuelto de toda acusación de agresión.

Ahora Angelina reveló a la revista Vogue India que fue el "bienestar" de su familia lo que la llevó a solicitar el divorcio, y que sus hijos están conscientes de que "las mentiras" que se dicen sobre ellos luego de la mediática separación de sus padres.

Me separé por el bienestar de mi familia. Fue la decisión correcta. Sigo concentrándome en su recuperación. Algunos se han aprovechado de mi silencio, y los niños ven mentiras sobre ellos mismos en los medios de comunicación, pero los recuerdo que saben su propia verdad. De hecho, son jóvenes muy valientes y muy fuertes", reportan que expuso Jolie a la publicación.

En las últimas semanas, la protagonista de Maléfica como nunca antes se ha mostrado abierta a hablar sobre lo que ha vivido desde su ruptura con Brad Pitt, además de dejar en claro que la faceta más importante de su vida es la de ser madre.

Fue un momento complicado, no reconocía en lo que me había convertido, me sentía pequeña, como insignificante. Sentí una tristeza profunda y real, estaba herida", expuso Angelina a Le Figaro en una reciente entrevista.