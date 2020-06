¿Enamorado de otra? William Levy manda tierno mensaje a la mujer de su vida

View this post on Instagram

Mi ninu0303a hermosa @kaileylevy19 dentro de poco se me hace mujer, pero siempre va a ser mi chiquita hermosa. Gracias por darme siempre tanto amor mi vida. Papi te amaaa!!!! Yo se que cuando crezcas estos besos y abrazos serau0301 alguien mau0301s quien los disfru... a ver a ver a ver, UN MOMENTO !!! Estos besos y abrazos siempre van a ser miu0301os !!!!! ud83dude1c Quienes de ustedes se identifican con esto ud83dude02 ? #fatherdaughter #myprincess #love