Eugenio Derbez exhibe a José Eduardo: Vivió con él tras pelearse con Ruffo y luego lo dejó

Ciudad de México.- Eugenio Derbez reveló que José Eduardo, su hijo con Victoria Ruffo, vivió un tiempo con él hasta que la actriz le ofreció un mejor coche para trasladarse.

Luego de que sus hermanos compartieran una anécdota vergonzosa sobre él hace algunos meses, Vadhir Derbez cumplió su promesa de cobrar venganza y logró que Eugenio relatara en su más reciente video de YouTube algún episodio que exhibiera a José Eduardo de alguna manera.

Tras reclamar a Eugenio por haber sido el autor intelectual de la broma que le jugaron sus hermanos al fotografiarlo cuando hacía sus necesidades en la carretera hace varios años, Vadhir le pidió a su papá que contara algo sobre su hermano menor.

Sin precisar el año, el comediante recordó que en una ocasión José Eduardo decidió vivir con él luego de haber tenido una pelea con su mamá, lo cual lo impactó muchísimo porque su hijo y la actriz son muy unidos.

Un día se fue a vivir conmigo. Me dijo: 'Pa, me peleé con mi mamá y me voy a ir a vivir contigo'. Y yo: '¡What!' (¡Qué!). O sea, porque no podía creer que se hubiera peleado con su mamá", relató Eugenio.

Con su característico humor, Eugenio reiteró que le impactaba que José Eduardo se fuera a vivir a su casa.

Te van a desheredar", recordó Eugenio que le decía a su hijo, en referencia al hecho de que estaba prefiriendo vivir con él en lugar de residir con Victoria.

El protagonista de No se aceptan devoluciones expuso que José Eduardo vivió con él alrededor de tres o cuatro meses, donde asegura que "conoció la disciplina por primera vez en su vida". Asimismo, el comediante recordó que un día su hijo llegó con un perro dóberman, un gato y hasta una serpiente a su casa, mascotas que "deshicieron" el lugar.

En un momento dado, José Eduardo comenzó a exponerle que cuando vivía con su madre tenía un coche en el cual moverse, a lo cual Eugenio respondió diciéndole que le rentaría el auto más barato.

Según narró Derbez, días después de que su hijo no quedara muy conforme con el vehículo que él le ofrecía para trasladarse, José Eduardo recibió una llamada de Ruffo, quien le dijo que si volvía a su lado le daría una camioneta. Después de "negociar" su estadía con su papá, el joven finalmente decidió regresar con Victoria.

Se fue… me mandó a la fregada y dejó de vivir conmigo porque le ofrecieron una camioneta", contó entre risas Eugenio, para luego exponer que José Eduardo entendió la situación.

Unos minutos antes que el comediante relatara la anécdota, Vadhir se refirió a las especulaciones sobre que José Eduardo no era querido por su familia paterna, asegurando que so no es verdad y que tienen una gran relación.

Para que sepan mi hermano, siempre hubo chismes de que no lo queríamos, que no sé qué, porque estaba alejado, pero lo amamos con todo nuestro ser. Te amo hermano, si ves esto", expuso Vadhir.

Fuente: YouTube/Vadhir Derbez