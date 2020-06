"Feliz día al papá de las pulgas": Inés Gómez Mont felicita a su esposo y seguidores atacan

View this post on Instagram

Feliz du00eda al mejor papu00e1 del mundo mundial!!! Nuestros hijos son los mu00e1s afortunados de tenerte. Siempre me siento muy orgullosa de ti, pero particularmente me siento orgullosisima por todo lo que eres como papu00e1 , el mu00e1s entregado y el mu00e1s amoroso. Gracias por cosechar tanto amor en los corazones de nuestros niu00f1os. Nunca terminaru00e9 de darte las gracias por todo lo quu00e9 haces por nosotros. Tu00fa te mereces homenaje los 365 du00edas del au00f1o. Disfruta tu du00eda!!! Te amamos u2764ufe0f