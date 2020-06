Julián Figueroa dedica conmovedor mensaje a Joan Sebastian por el Día del Padre

View this post on Instagram

u00a1Feliz Du00eda del padre @joansebastian! Estoy muy agradecido, por haber sido testigo de tu vida. Siempre admiraru00e9 la luz que de ti provenu00eda y tu capacidad tan maravillosa de ver la magia en los pequeu00f1os detalles. Cuando te fuiste, pensu00e9 que la magia habu00eda desaparecido, pero hoy se que vive dentro de mi y es mi deber buscar siempre el mejor enfoque, para lograr ver la vida a travu00e9s de ella y algu00fan du00eda pasarla a @josejulianfg . Lucharu00e9 por ser un digno Portador de esa Luz.u2600ufe0f Te amo