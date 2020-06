Macky confiesa que está molesta con Ernesto de 'Exatlón' por no quedarse a dormir con ella

Ciudad de México.- La líder del equipo Cobras de Guerreros 2020 contestó preguntas a sus fans a través de su cuenta de Instagram, por lo que dejó con la boca abierta a más de uno.

Macky González decidió sincerarse con sus seguidores de redes sociales y responder algunas dudas sobre ella, su vida o el programa. Entre ellas estuvo involucrado Ernesto Cázares, quien fue su compañero en la emisión de la primera temporada de Exatlón México con quien además se le involucró sentimentalmente.

El cuestionamiento decía, 'si pudieras describir a Ernesto en tres palabras ¿cuáles serían?' a lo que de inmediato respondió con un tono de molestia: "No, no voy a darles tres palabras porque ahorita estoy muy molesta y muy ofendida con él. Número uno: la última vez no se quedó a dormir conmigo, número dos, a la 1 de la mañana me marcó y me dijo 'ya voy a tu casa' y ya estaba dormida y número tres siempre me dice 'ay, esos moretones qué, en Exatlón estabas peor".

Lo que mencionó la ahora participante de Televisa desató controversia sobre todo porque jamás han declarado si tiene algo más que amistad pero la manera en la que ambos se refieren uno del otro desata polémica. Tal parece que el reality de TV Azteca ha funcionado como cupido entre algunos participantes.

Fuente: Instagram @macky.mx