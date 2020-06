Macky González aclara rumores sobre una relación con integrante de 'Guerreros 2020'

Ciudad de México.- En la primer semana de Guerreros 2020 ya se ha vinculado a la capitana de las Cobras, Macky González, en una relación amorosa con Nicola Porcella, uno de los integrantes de su equipo que a lo largo de las competencias aseguran mostró mucho interés en ella.

Desde el pasado miércoles 17 de junio los rumores sobre un romance entre ellos dos, pues ambos han mostrado llevarse muy bien y tener una buena relación, por lo que las dudas surgieron.

Estas dudas fueron respondidas por la misma Macky a través de su red social, donde abrió una dinámica de preguntas de fans que ella respondería, donde le cuestionan sobre él.

González declaró que le caía muy bien Nicola y que se sentía "muy segura estando a su lado", pero aclaró que todo eso era el resultado de una gran amistad y nada más.

Me parece un gran tipo, con él me vuelve a caer la lección que no hay que juzgar a las personas hasta que las conozcamos, y estoy como súper contenta, me siento muy segura cuando estoy con él y lo quiero... de amigo", aseguró Macky