"Nunca sentí tanto dolor": 'Pelón' Gomís, destrozado por pasar el Día del Padre sin Héctor Suárez

Queridos todos, su00ed todos: Mi familia, mis amigos, la prensa en su totalidad, mis seguidores y mis no seguidores en todas todas las redes sociales, mis compau00f1eros de profesiu00f3n y los miles y miles que de diferentes maneras se hicieron y se siguen haciendo presentes para regalarme palabras de cariu00f1o, de apoyo y de gran admiraciu00f3n para mi papu00e1, a todos ustedes; u00a1MUCHAS GRACIAS! Gracias, gracias, desde el fondo de mi corazu00f3n; u00a1Muchas gracias! Gracias por el tiempo dedicado en sus programas de radio y televisiu00f3n. Gracias por los espacios que le dieron en los diferentes periu00f3dicos de circulaciu00f3n del pau00eds. Gracias por todas las caricaturas creadas a manera de homenaje. Gracias por cada mensaje, por cada palabra de cariu00f1o, por los abrazos recibidos en persona y a la distancia. Nunca en 52 au00f1os habu00eda sentido tanto dolor, jamu00e1s me habu00eda roto como me rompu00ed y jamu00e1s habu00eda recibido tanto apoyo y tantas muestras de amor. Pude haber agradecido antes, pero decidu00ed hacerlo hoy que se celebra el Du00eda del padre para recordarles a todos los que au00fan lo tienen junto a ustedes; que le digan todos los du00edas lo que sienten por u00e9l. u00a1No se lo callen nunca! Los que son padres, cu00f3manse a besos a sus hijos, abru00e1cenlos, u00e1menlos de manera absoluta, guu00edenlos con sabiduru00eda, mantengan siempre abierta una gran comunicaciu00f3n, disfru00fatense y celu00e9brense todos los du00edas. No se esperen a que haya un du00eda en el calendario que se los recuerde. Y a ti, papu00e1, a ti que hoy ya no estu00e1s, te quiero agradecer lo mu00e1s importante que pudiste enseu00f1arme: u00a1Amar de manera absoluta a mis hijos! Ser siempre cariu00f1oso en el trato y en la palabra con ellos. Hacerles saber y entender lo extraordinarios que son. Cuidar su corazu00f3n aunque haya que ponerles lu00edmites o enseu00f1arles lecciones y ayudarlos y permitirles siempre ser ellos mismos. u00a1Gracias por ser mi papu00e1!