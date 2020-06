"Parece otra": Lucero impresiona a todos con fotos de su juventud

View this post on Instagram

#TBT a esta fotito. Tenu00eda como 15 au00f1os y es un #LuceroMomento muy especial porque me acuerdo perfecto que estaba grabando mis primeros discos y disfrutando muchu00edsimo cada sueu00f1o, ilusionada con todo lo que estaba llegando a mi vida.u2728 u00bfUstedes quu00e9 recuerdo tienen guardado en su corazu00f3n? ud83dudc95