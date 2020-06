Patricia Manterola pierde el control y luce sus encantos al posar en poca ropa

View this post on Instagram

Sintiendo el amor y las bendiciones que mi Papi me envu00eda desde el cielo, te extrau00f1o Pa... u00a1FELIZ Du00cdA DEL PADRE! A todos los que tienen esa gran bendiciu00f3n, en especial a mi amor @forrestkolb quien es el mejor Papu00e1 del mundo ud83dude0d Thank you mi vida for your amazing presence in our lives and for being a great and loving example to our kids, TE AMO u2764ufe0f