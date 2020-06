¡Señorona! Lis Vega 'revienta' Instagram con sofocante pantalón de mezclilla

View this post on Instagram

ENTONCES ME ABRAZAS Y NO EXISTE LUGAR EN EL MUNDO QUE ME DE MAS PAZ.DIOS ud83dude4cud83dude4cud83dudd49 #OMNAMAHSHIVAYA #ommanipadmehum #LAPOETADELOURBANO #LACLA#AQUIYAHORA #SOLOPORHOY #SMILE #jeanscolombianos EN @mary_queen_fashion2 ud83dudc8bud83dude4c #pulover #ZAPATOS @yjfashionboutique ud83dudc8bud83eudd8b #STYLE ##LV #CANTAUTORA #BAILARINA #CANTANTE #FIT #MYLIFE #CUBA #Mu00c9XICO #GOODVIBES #CUBANOSPORELMUNDO #ACTRIZ #CANTAUTORA