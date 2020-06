Shanik Aspe escribe amoroso mensaje para el futuro papá de Carlotta

View this post on Instagram

Amo que te hayas cruzado en mi vida hace 6 anu0303os y que cada diu0301a te quiera mau0301s . Amo nuestros casi 4 anu0303os de casados , lo que hemos construido en este tiempo y lo que auu0301n nos falta por recorrer . Es mau0301s , creo que tambieu0301n amo cuando me equivoco y tuu0301 tienes la razou0301n, porque aunque puede ser molesto que me digas : te lo dije !!! ud83dude12 amo saber que tengo junto a mi a un hombre con esa sensibilidad que le permite ver las cosas desde un punto de vista que yo no puedo y eso me encanta porque cada diu0301a sigo aprendiendo mau0301s y mau0301s de ti. No tengo que esperar unos anu0303os para saber que serau0301s el mejor papau0301 porque hoy ya eres el mejor amigo , cou0301mplice , companu0303ero y esposo que puedo tener en mi vida . Te amo @mauodiardi #diadelpadre