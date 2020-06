Sharis Cid rompe en llanto al hablar sobre el asesinato de su pareja en reveladora entrevista

View this post on Instagram

Hoy 4/07/19 festejaru00edamos nuestro mesuario (asu00ed le decu00edamos a cada 4 de cada mes ) y sabes lo sigo festejando . Quiero aclarar algo para todos los que han malinterpretado mis palabras o posteos . De el caso de Isau00edas SE LO QUE USTEDES SABEN. Por medios de comunicaciu00f3n de ahu00ed en fuera no su00e9 nada. lo u00fanico que su00e9 es que confu00edo en Dios y en la justicia terrenal . No hablen ni piensen por mi y mucho menos escriban cosas que no son dejemos que este caso siga su curso y se sepa la verdad . Recuerdo nuestras risas , nuestros viajes ,nuestros intensos pleitos , reconciliaciones .pero sobretodo y lo mu00e1s hermoso es como triunfo el amor entre los 2 .