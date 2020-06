"Soy el más feliz del mundo": Gabriel Soto agradece por convertirse en padre con Geraldine Bazán

View this post on Instagram

Me siento el hombre mu00e1s feliz y afortunado del mundo. u00bfPorque?... Porque soy PAPu00c1 ud83dude00ud83dude00ud83dude00!!! Tengo la mu00e1s grande bendiciu00f3n que son mis dos chiquitinas que me llenan de amor y felicidad u2764ufe0fu2764ufe0fud83dudc68u200dud83dudc67u200dud83dudc67ud83dude18. Gracias Elissa y Miranda por haberme escogido como su papu00e1 u2764ufe0f #amoserpapa #diadelpadre