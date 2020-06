Tras perder un hijo, Marcela festeja a Poncho de Nigris con desgarrador mensaje

Ciudad de México.- Tras haber perdido al que sería su tercer hijo, Marcela Mistral, le ha dedicado a su esposo, Poncho de Nigris, un romántico y desgarrador mensaje para felicitarlo por el Día del Padre.

Marcela con una foto de los dos juntos le dedico una palabras en las que les declara su amor eterno, ya sea en las buenas y en las malas, un día antes de celebrar su día, señalando que aunque duela la perdida de su pequeño, juntos lo superaran.

No es por que, es para que... gracias mi amor @ponchodenigris ... en las buenas y en las malas SJ... mañana será otro día, y habremos abrazado el dolor, no para disiparlo si no para aceptarlo y seguir adelante... así se vive.. sino se muere", escribió Marcela.