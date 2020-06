Valentina Elizalde dedica triste mensaje a 'El Gallo de Oro': "Que todo fuera una pesadilla"

Hermosillo, Sonora.- Valentina Elizalde recordó a su fallecido padre, 'El Gallo de Oro' y con un triste mensaje que hizo llegar hasta las lágrimas, le dejó su felicitación por este tan especial día.

A través de su perfil en Instagram, la hija de Valentín Elizalde, externó lo que su corazón siente, deseando que todos los años que a vivido sin su padre fueran solamente una pesadilla.

Siempre estarás en mi corazón, como me gustaría despertar y darme cuenta que solo fue una pesadilla, que aún estás con nosotros y aún me cantas y me abrazas con tanto cariño como siempre lo hacías”, destacó Valentina.