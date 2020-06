Vicente Fernández envía emotiva felicitación por el Día del Padre

View this post on Instagram

#vicentefernandez les desea a todos los #padres un feliz du00eda! u201cu00bfQueu0301 tal amigos? A traveu0301s de aquiu0301 de su casa Los tres potrillos, les mando un saludo muy carinu0303oso y mi felicitaciou0301n muy sincera a los padres del mundo, que Dios los bendiga, los quiero mucho y cuiden mucho a su familiau201d, fueron las palabras de El Charro de Huentitau0301n.