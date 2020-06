Claudia Lizaldi se suma a los famosos en contra de Horacio Villalobos: "Me ha insultado por años"

Ciudad de México.- El polémico y controversial conductor de Venga la Alegría, Horacio Villalobos, se encuentra en el ojo del huracán debido a que múltiples famosos han decidido alzar la voz y exhibir sus denigrantes y homofóbicos ataques.

Entre las estrellas que han sido víctimas de las críticas de Horacio se encuentran Amandititita, que fue la primera en ventilar su situación, Polo Morín y Ana de la Reguera, a quienes se les sumó la reconocida actriz Claudia Lizaldi.

Te podría interesar: Serrath de 'Enamorándonos' 'calienta' a fans al "restregar" sus atributos en el espejo

Lizaldi denunció que el presentador lleva años burlándose de ella y ofendiéndola de todas las formas posibles, por lo que mediante una publicación decidió acudir directamente a la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), con la finalidad de que se tomen las medidas pertinentes.

Me incluyo, me ha insultado por años sin consecuencia alguna, algún día decidió que me odiaba y ha sido implacable al ofenderme de todas las formas posibles".