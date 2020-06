De Televisa a la ruina: Famoso conductor toma drástica medida al quedarse sin trabajo

Ciudad de México.- El exconductor de Televisa Mauricio Clark aclaró la polémica tras su repentina salida del programa La bola del 6 de Multimedios luego de que se dijera que había sido despedido por un berrinche.

En entrevista para Fórmula Dominical con Flor Rubio, Clark reveló al reportero Gabriel Cuevas que no lo corrieron, si no que él renunció por su propia voluntad ya que no se sentía "en la libertad de expresar sus creencias e ideologías" al aire.

Cuando me senté con los productores (…) les dije, ¿saben qué? No quiero poner en riesgo a Multimedios, yo tampoco me siento libre de expresar lo que quiero decir y mejor ahí muere".

Tras anunciar la razón de su salida del programa en el que colaboraba al lado de Marta Guzmán, Yeka Rosales y David Medrano, Clark provocó más controversia al asegurar que está pasando por una fuerte crisis económica ya que tras dejar ese trabajo no tiene ninguna propuesta.

El conductor, quien se fue de Televisa en 2016 tras más de 17 años en la empresa de San Ángel, aseguró que tuvo que empeñar su camioneta para pagar sus deudas e impuestos:

Estamos en plena pandemia y plena crisis económica, pero benditos bienes materiales que sirve para arreglar los males, yo empeñé la camioneta que el Señor (Dios), me había prestado para unos meses y con eso pude salir de gastos, de cuestión de impuestos, de renta… No sé cómo le voy a hacer pero aquí estoy con mucha fe y nada de miedo".

Apenas en febrero, se dijo que Mauricio, quien ahora se hace llamar Franco, se incorporaría al programa al lado de los conductores, sin embargo, se desconoce qué sigue para el presentador en el aspecto laboral tras su salida de la televisora.

El conductor ha causado revuelo desde que afirma que se "curó" de la homosexualidad y que "cayó en eso" como resultado de sus adicciones, además de que ha asegurado que hay terapias y hasta "exorcismos" que ayudan a 'quitarla'.

Por esto, reveló que fue amenazado con ir a la cárcel de parte del Gobierno, pues le habrían exigido que pare de hablar sobre su 'recuperación' de la homosexualidad, asunto que aseguró no teme pues manifestó que si no se va de México, varios países le han ofrecido asilo. Incluso, expresó que si tiene que ir a la cárcel por eso, lo hará.

Fuente: Radiofórmula