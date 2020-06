Érika Buenfil 'explota' ante la insistencia del por que no tiene novio: "Qué ching..."

Ciudad de México.- La famosa y querida actriz de Televisa, Érika Buenfil, no ha soportado más y ha 'explotado' ante el cuestionamiento del por que sigue sin novio si es una mujer muy "guapa", a lo que solo respondió que no sabía "a la ching...".

Durante una conversación tranquila se puede ver como Érika se exalta después de que alguien le dice que es raro que este soltera si es tan guapa, por lo que la arremeda un poco y le dice que no entendía pues ella se esforzaba en cada relación.

Mimimimimi, ya lo sé, no sé qué ching... pasa, wey me esfuerzo, me esfuerzo y no sé qué ching... pasa", respondió claramente molesta.