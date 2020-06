Escándalo en los Rivera: Relación entre Chiquis y Esteban Loaiza sería expuesta con video íntimo

Ciudad de México.- La cuenta de Escándalo en Instagram ha colocado nuevamente a la familia Rivera en el centro del ojo público, pues ha asegurado que la hermana de Jenni Rivera, Rosie Rivera, planea lanzar un video íntimo de su sobrina, Chiquis Rivera, en el cual desmiente que fuera amante de Esteban Loaiza.

Como se sabe, hace muchos años se dijo que 'La Diva de la Banda' había sido traicionado por su propia hija y esta le había robado al marido, lo que ella ha negado con firmeza.

Ahora resulta que Rosie tiene en su poder una prueba infalible que demuestra la inocencia de su sobrina, un video íntimo y nunca antes visto que enseña como es que fue el mismo beisbolista que acabó con el matrimonio sin la intervención de Chiquis.

Ante esto los miles de seguidores de la cuenta que acaba de afirmar esto, cuestionaron por que si tenían esa importante prueba que limpiaría el nombre de la joven cantante y acabaría con los rumores que por años los han afectado a todos no lo habían lanzado.

La respuesta dejó igual de incrédulos a todos pues afirmó que no lo hacían pues la familia no se pone de acuerdo y cuando unos quieres otros no y así ha sido a lo largo de 8 años, en los que finalmente se han puesto de acuerdo.

Cabe mencionar que han dicho que la decisión se tomaría pues la separación de Lorenzo Méndez y Chiquis es debido a ese antiguo escándalo, aunque otros dicen que es por culpa de Mayeli Alonso, ¿cuál será la verdadera razón?, se espera saberlo en un par de días.

Fuente: TV Notas