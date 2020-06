Ex de Frida Sofía, en otro triángulo amoroso; Ferka le arma escena de celos en 'Guerreros 2020'

Ciudad de México.- Christian Estrada, expareja de Frida Sofía, nuevamente se encuentra en medio de un triángulo amoroso con sus compañeras de Guerreros 2020, pues supuestamente Ferka le ha armado dos tremendas escenas de celos con otro integrante de Leones, Estefanía Ahumada.

Recientemente se ha dicho que Christian no ha perdido el tiempo dentro del reality, pues ya ha estado detrás de una de sus compañeras, y aunque no se reveló nombre en su momento ahora parece ser que se trata de dos y no de una.

Kaffie señaló que fuentes de Televisa le dijeron que María Fernanda Quiroz, alias Ferka, está muy entusiasmada con el ex de Frida y al verlo muy cercano a la exintegrante de Reto 4 Elementos se ha puesto muy celosa y le ha prohibido que hable con ella.

Te podría interesar: Pleito en 'Guerreros 2020': Cobras y Leones se agarran a empujones; Magda enfurece y los amenaza

¡No quiero verte platicando con ella!", se supone que le dijo Ferka a Christian al verlo con Estefanía.

Esto se lo ha ordenado ya en dos ocasiones en tan solo la primer semana de inicio de la competencia producida por Magda Rodríguez, lo que según el periodista esto se debe a que él le ha de haber dado alas a la exparticipante de La Isala.

Te podría interesar: Romance en Televisa: Ex de Frida Sofía tendría amorío con famosa de 'Guerreros 2020'

Le ha ordenado como si fuera su novia. En conclusión, si se pone celosa es porque él la cautiva", expresó Kaffie.

Te podría interesar: Macky González aclara rumores sobre una relación con integrante de 'Guerreros 2020'

Fuente: Heraldo de México