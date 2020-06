Exconductora de 'Exatlón' anuncia el fallecimiento de su abuela: "Te llevo en mi corazón"

View this post on Instagram

Si algo le agradezco a la vida es haberte tenido como abuelau2764ufe0fud83dude4fud83cudffbu2728 Como siempre te lo manifesteu0301 gracias abuelita linda por tanto. ud83dudc9d No hubiera cambiado por nada estos diu0301as que pudimos compartir juntas. Mujer amorosa, admirable, valiente, fuerte, entregada y luchadora incansable. Hoy te adelantas en el camino y no sabes el vaciu0301o tan grande que nos dejas...ud83dudc94 Se que ya estau0301s descansando en companu0303iu0301a de papi Dios. ud83dude4fud83cudffbGracias por todo Abuelita linda! u2728u2764ufe0fu2728u2764ufe0fu2728u2764ufe0fTe amo. Te llevo en mi corazou0301n ud83dudc96