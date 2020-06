Futuro prometedor para las hermanas Acuña

Ciudad de México. Las talentosas hermanas Acuña originarias de Guaymas, Sonora están dentro de La Voz y son parte del equipo de Ricardo Montaner, después de hacer una increíble presentación haciendo que los cuatro coaches voltearan sus sillas.

Adria y Lluvia, de 18 y 17 años de edad respectivamente, siempre han estado conectadas con su lado artístico, ya que vienen de una familia dedicada al área musical.

En una entrevista con TRIBUNA, las dos participantes de La Voz compartieron sus experiencias hasta el día de hoy y cuáles son sus sueños y metas.

EL CAMINO HACIA 'LA VOZ'

Las hermanas Adria y Lluvia Acuña fascinaron a los cuatro coaches de La Voz de TV Azteca al interpretar el tema en inglés Price tag de Jessie J. Tanto Ricardo Montaner como Belinda, María José y Christian Nodal giraron su silla para verlas, pues el talento y la fuerza que demostraron en el escenario les pareció increíble. A TRIBUNA comentaron que tuvieron un inicio un poco complicado al tener que vender playeras y hacer actividades en su ciudad natal para reunir el dinero con el cual fueron hasta la CDMX a su audición

Desde pequeñas han cantado y demostrado su pasión por la música.

LA VIDA EN EL PROGRAMA

Las jóvenes hermanas dijeron que están muy emocionadas por todo lo que están aprendiendo y aunque han estado poco tiempo con su coach, están súper agradecidas con él.

No hemos tenido más que una clase con Ricardo Montaner, pero nos dio unas palabras en grupo que fueron muy inspiradoras, hicimos una oración y nos habló muy bonito, lo admiramos muchísimo y esperamos aprender todo lo que podamos de él”

SU FUTURO

Al preguntarles sobre sus planes, Adria respondió:

Yo estoy estudiando Psicología, pero me gustaría dedicarme totalmente a la música, venirme a vivir a la CDMX con mi hermana y comenzar con mi carrera; me encantaría hacer alguna colaboración algún día, me gustan las baladas y el pop”